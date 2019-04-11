"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

11 апреля 2019 01:12 (UTC+04:00)

Голландский футбольный клуб "Аякс" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" со счетом 1:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет на последней минуте первого тайма открыл форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который провел первый матч после полученной в игре сборной Португалии травмы бедра. Сразу после перерыва счет сравнял нападающий "Аякса" Давид Нерес.

Для Роналду гол в этом матче стал 125-м в Лиге чемпионов, он занимает первое место в истории турнира по количеству мячей. Португалец забил свой 24-й гол в матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, по этому показателю он также является лидером, у идущих на втором и третьем местах нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и бывшего форварда испанского "Реала" Рауля в сумме 20 мячей. Кроме того, Роналду по количеству голов на домашней арене "Аякса" во встречах самого престижного еврокубкового турнира делит первое место с нападающим Златаном Ибрагимовичем, оба футболиста забили на этом стадионе по шесть мячей.

"Ювентус" и "Аякс" провели 13-й очный матч, шесть встреч завершились победой итальянцев, две - голландцев, еще пять раз команды играли вничью. Клубы дважды играли друг с другом в финале Лиги чемпионов. В 1973 году (тогда турнир назывался Кубок европейских чемпионов) "Аякс" обыграл своего соперника со счетом 1:0, а в 1996-м победа осталась за "Ювентусом" (1:1, 4:2 - по пенальти).

Ответный матч пройдет 16 апреля в Турине. В полуфинале сильнейший из данной пары встретится с победителем противостояния английских "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".

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