Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл гонку этапа "Формулы-1" в Испании

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки пятого этапа чемпионата - Гран-при Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вторым в гонке финишировал финн Валттери Боттас из "Мерседеса". Третье место занял голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. "Мерседес" оформил пятый победный дубль подряд. Дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке заработал Хэмилтон.

После пяти гонок в общем зачете лидирует Хэмилтон, в активе британца 112 очков, вторым идет Боттас (105), на третьей строчке - Ферстаппен (66).

Следующий этап пройдет в Монако с 24 по 26 мая.

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