"Бенфика" в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии по футболу

19 мая 2019 01:35 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Бенфика" одержал победу над "Санта-Кларой" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Португалии со счетом 4:1 и выиграл турнир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы в составе победителей забили Харис Сеферович (16-я и 56-я минуты), Жоау Феликс (23) и Рафаэль Силва (39). У "Санта-Клары" голом отметился Сезар (59).

"Бенфика" набрала 87 очков. Их ближайший преследователь "Порту" остановился в шаге от победы, набрав 85 очков. Третье место занял "Спортинг" (74).

"Бенфика" была основана 28 февраля 1904 года, за это время лиссабонский клуб одержал 37 побед в чемпионатах страны, 29 раз выигрывал Кубок Португалии, 7 раз - Кубок португальской лиги. Все три показателя являются рекордными в истории этих турниров.

Кроме того, португальский клуб является двукратным победителем Кубка европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов).

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