Хет-трик Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Литвы в матче отбора ЧЕ-2020

15 ноября 2019 05:30 (UTC+04:00)

Сборная Португалии по футболу одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тремя голами отметился нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (7, с пенальти, 22, 65-я минуты), для него этот хет-трик стал 55-м в карьере и девятым в сборной Португалии. В его активе 98 голов в составе национальной команды, по количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. Также голы в матче с литовцами на счету Пицци (52), Гонсалу Пасиенсиа (56) и Бернарду Силвы (63).

В другом матче группы B сборная Сербии обыграла команду Люксембурга со счетом 3:2. В турнирной таблице за тур до конца квалификации лидирует сборная Украины (19 очков), которая ранее уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы, португальцы идут вторыми (14), сербы - третьими (13), на четвертом месте расположилась команда Люксембурга (4), на пятом - сборная Литвы - (1).

В группе H сборная Франции которая вышла на чемпионат Европы благодаря ничьей сборных Турции и Исландии, сыгравших ранее в четверг, обыграла команду Молдавии со счетом 2:1, сборные Албании и Андорры сыграли вничью - 2:2. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (22), второй идет команда Турции (20), также вышедшая в финальную часть Евро, далее следуют сборные Исландии (16), Албании (13), Андорры (4) и Молдавии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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