Голландец де Лигт признан лучшим молодым футболистом 2019 года

3 декабря 2019 00:34 (UTC+04:00)

Защитник сборной Нидерландов и итальянского "Ювентуса" Маттейс де Лигт признан лучшим футболистом 2019 года среди игроков не старше 21 года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград проходит в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный приз был вручен во второй раз в истории. Награда названа в честь бывшего полузащитника мадридского "Реала" Раймона Копа, который стал первым французским игроком, получившим "Золотой мяч" (1958 год). В прошлом году обладателем награды стал нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе.

Де Лигт в прошлом сезоне выступал за голландский "Аякс", с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где команда из Амстердама уступила английскому "Тоттенхэму" (1:0, 2:3). Также он является чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов, финалистом Лиги Европы. Летом 2019 года он перешел из "Аякса" в "Ювентус" за €75 млн.

Второе место занял английский нападающий немецкой "Боруссии" из Дортмунда Джейдон Санчо, третьим стал португальский форвард испанского "Атлетико" Жоау Фелиш.

Также во второй раз в истории был вручен "Золотой мяч" лучшей футболистке по итогам года. Приз получила полузащитник сборной США и американского "Рейна" Меган Рапино, которая в 2019 году стала чемпионкой мира и получила приз лучшему игроку мира по версии Международной федерации футбола. Второе место заняла француженка Люси Бронз, третьей стала американка Алекс Морган.

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