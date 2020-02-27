Представлен логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный паралимпийский комитет Азербайджана представил утверждённые логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо - İBSA Judo Grand Prix Baku 2020, который пройдет в Баку 11-12 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

В соревновании примут участие около 400 паралимпийцев из более 40 стран мира. Комплекты наград будут в следующих весовых категориях – мужчины (60, 66, 73, 81, 90, 100 и 100+) и женщины (48, 52, 57, 63, 70 и 70+). İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 позволит завоевать рейтинговые очки для получения лицензии на Летние Паралимпийские летние игры в Токио 2020 года.

Напомним, что в 2019 году в Баку впервые было проведено Гран-при по парадзюдо. Соревнования прошли под девизом "Торжество духа" с участием 223 парадзюдоистов из 35 стран. По общему количеству медалей Азербайджан с 11 медалями стал первым, Узбекистан с 8 медалями – вторым, Россия с 5 медалями – третьими. По достоинству, Узбекистан с 4 золотыми медалями стал победителем соревнования, Азербайджан с 3 золотыми – второе, Украина с одной – третье место.

(Автор: Вугар Иманов)