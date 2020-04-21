Нокдаун пандемии коронавируса - от генсека НПКА

БАКУ /Trend Life/ - Генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов представил Trend Life материал "Нокдаун пандемии коронавируса"

После морозной и снежной зимы весеннее солнце греет нас своим теплым дыханием и стучится к нам в двери. Весна, которая окутывает природу яркими красками, зовет человека на лоно природы. Шум воды, льющейся со скал, журчание ручейков, веселое чириканье птиц... Но, к сожалению, нам приходится наблюдать за всей этой красотой со стороны. Мы не можем дотронуться до этих цветов и надышаться вдоволь этим чистым воздухом. Сидеть дома в такую прекрасную весеннюю погоду и писать о расстроившей наши планы пандемии коронавируса и создаваемой ею ситуации, на самом деле приносит человеку моральные страдания. Но невидимый враг заставляет нас менять свои привычки, держаться на расстоянии от наших близких, наблюдать за красотой природы извне.

Сегодня мы стоим лицом к лицу с очень сложным испытанием. Миллионы людей отошли от своих привычек, изменили свою повседневную жизнь и потеряли возможность воплотить в жизнь мечты, к которым они приближались годами. Помню, когда на Летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио наша сборная выиграла 1 золотую, 8 серебряных и 2 бронзовые медали, результат нас не удовлетворил. В то время мы видели в 8 серебряных медалях 8 потерянных золотых. У нас была только одна цель - мобилизовать наши усилия и реализовать нашу великую мечту в Токио-2020. Таким образом, перед нами открылась новая страница. Каждый пункт четырехлетнего плана действий комитета был рассчитан на то, чтобы выиграть как можно больше медалей в Токио-2020. Мы искренне верили, что интенсивные тренировки, которые продолжались день и ночь на основе индивидуальной программы, разработанной для каждого спортсмена, определенно дадут результаты. Мы шаг за шагом приближались к цели и за 5 месяцев до игр завоевали 9 лицензий. Еще 25 спортсменов занимали первые ряды в мировом рейтинге и практически обеспечили себе право на участие. Это означало начало великой победы. В наших сердцах уже зародилось чувство уверенности в том, что наша сборная выиграет на Играх в Токио-2020 большое количество медалей высшей пробы. На протяжении всего процесса подготовки мы чувствовали огромную поддержку Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В то же время, Министерство молодежи и спорта, Министерство труда и социальной защиты, Национальный Олимпийский комитет, руководство Федерации дзюдо Азербайджана, а также другие наши партнеры не обделили вниманием наших спортсменов.

Конечно, никто не мог предположить, что коронавирус будет так быстро распространяться, что пандемия поставит в тяжелое положение страны мира и все массовые мероприятия, включая Токио - 2020, будут отложены. Каждый из нас очень опечален таким ходом событий. Наш психологический ущерб больше наших материальных и физических потерь. После 4 лет напряженной работы, когда физическая и психологическая подготовка достигли своего пика, все в один миг перевернулось с ног на голову.

В связи с объявленным в стране специальным карантинным режимом, спортсмены продолжают физические тренировки дома, но не могут восстановить прежнее состояние души. Их мечта подняться на высшую ступень пьедестала, исполнить гимн страны, воплощение которой они ждали четыре года, пусть и временно, но осталась не исполненной. Некоторые из наших спортсменов даже планировали создание семьи после игр в Токио, чтобы семейная жизнь не мешала тренировкам. Теперь и эта их мечта отложилась на год. Это похоже на нокдаун после тяжелого удара по спортсмену. Чтобы выстоять и продолжить борьбу на ринге дается 10 секунд, a чтобы достойно представить нашу страну на Летних Паралимпийских играх 2021 года в Токио, у нас есть еще 16 месяцев.

Эти 16 месяцев будут для нас тяжелее, чем предыдущие 4 года. В дополнение к физическим тренировкам наши спортсмены, которые перенесли большие потрясения, должны будут восстановить свое психологическое состояние. В этой сложной ситуации мы все должны взяться за руки, стать единым, никто не должен отчаиваться, мы должны собраться вокруг главы государства и победить невидимого врага, нацеленного на весь мир.

Мы можем одержать эту великую победу только вместе. Эта победа снова вдохновит наших спортсменов после сильного психологического потрясения, даст им новое дыхание и побудит их начать тренировки с устремленностью. Даже после самой темной ночи наступает рассвет. Весна, которую мы не могли прожить в полной мере, снова вернется в нашу жизнь. Солнце снова улыбнется нам. Яркие лучи солнца после проливных дождей снова согреют наши души. Достаточно не отчаиваться, не сдаваться. Наша вера в наших спортсменов бесконечна. Мы уверены, что мы на правильном пути. Мы достойно выйдем из этого испытания судьбы и поднимем флаг Азербайджана на Играх в Токио. Мы снова порадуем тех, кто нас любит нас и верит в нас. Потому что мы - НЕУДЕРЖИМЫ!