СМИ: сезон "Формулы 1" стартует в Австрии 5 июля

Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила вариант, при котором сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует 5 июля. Об этом сообщает портал The Judge 13, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, руководство "Формулы-1" получило соответствующее уведомление от FIA в пятницу. Предполагается, что Австрия примет два этапа подряд: гонка первого пройдет 5 июля, а второго - 8 или 9 июля. Следом состоятся два этапа в Великобритании (гонки 19 и 23 июля). Этапы пройдут без зрителей, к автодрому будут допущены только телевизионные бригады, обеспечивающие трансляцию.

"Каждая команда будет размещена в отдельном отеле. Ограничения у команд будут такими же, как всегда", - цитирует The Judge 13 источник, работающий на одну из команд "Формулы-1".