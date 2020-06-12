"Гранада" одержала волевую победу над "Хетафе" в матче чемпионата Испании по футболу

"Гранада" со счетом 2:1 на своем поле обыграла "Хетафе" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дубль на свой счет записал Карлос Фернандес (70-я и 79-я минуты), у проигравших отличился Давид Тимор (20).

"Гранада" поднялась на восьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 28 играх, "Хетафе" идет пятым, имея в активе 46 баллов. В следующем туре "Хетафе" 16 июня примет "Эспаньол", "Гранада" днем ранее сыграет на выезде с "Бетисом".

Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте до вынужденной паузы. Помимо этого матча в пятницу (начало - 23:00 мск) пройдет другая встреча 28-го тура, в которой "Валенсия" примет "Леванте". За "Валенсию" выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Чемпионат Испании стал вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов, который был возобновлен во время пандемии коронавируса. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.