В Азербайджане продолжается создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Ильгар Рагимов в формате онлайн провел встречу с главой представительства Евросоюза в стране Кестутисом Янкаускасом, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Во время беседы были обсуждены вопросы развития и сотрудничества в сфере абилимпийского движения в стране и создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Ильгар Рагимов провел онлайн-диалог с главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардом, во время которого были обсуждены вопросы движения абилимпии, детской паралимпии и обеспечения успеха общего сотрудничества. На встрече также присутствовал генсек НПКА Кямал Мамедов.

Ильгар Рагимов отметил, что государство уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. По поручению главы государства министерство труда и социальной защиты населения и минобразования проводят важную работу в этом направлении.

Основным видом деятельности НПКА является интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество посредством спорта, но в то же время в последнее время Паралимпийским комитетом реализуются и другие социальные проекты, не связанные со спортом. Официальная статистика показывает, что в Азербайджане около 650 000 людей с ограниченными возможностями, и есть те из них, которые интересуются другими направлениями деятельности и творчеством. Поэтому была создана Национальная абилимпийская федерация Азербайджана. Абилимпия - это система международных соревнований по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. В нее включены около 100 профессиональных направлений. Это компьютерные программы (IT), искусство фотографии, резьба по дереву, живопись, музыка, бухгалтерия, слесарное дело, зубопротезная техническая деятельность, кулинария, специалисты по электрическим приборам, вязанию, пошиву одежды, ювелирному, столярному делам, дизайну плакатов, архитектуре, науке и искусству и другие направления.

Что касается доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья - это возможность комфортно жить: передвигаться, получать необходимые услуги, контактировать с обществом. Важно понимать, что доступная среда представляет собой целый комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры и опасные для людей с ограниченными возможностями здоровья участки. В частности существуют следующие элементы доступной среды: пандусы для инвалидных колясок, откидные пандусы для детских колясок в подъездах, тактильные указатели и информационные таблички, бордюрные съезды, дополнительные поручни и много других элементов. Организация доступной среды в социальных учреждениях также имеет свои особенности. Конвенция о правах инвалидов утверждает 2 основных принципа для создания доступной среды. Это универсальный дизайн и разумные приспособления. Необходимо учитывать потребности всех людей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, уже на стадии проектирования новых объектов или при капремонте, делая пространство универсальным. В дополнение к уже построенным зданиям требуются специальные адаптационные устройства, чтобы все люди, независимо от своих физических возможностей, могли воспользоваться услугами или получить доступ к объекту.

(Автор: Вугар Иманов)