Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

Футболисты "Тоттенхэма" со счетом 1:0 обыграли "Эвертон" в домашнем матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 24-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Эвертона" Майкл Кин. После окончания первого тайма между французским голкипером "Тоттенхэма" Уго Льорисом и южнокорейским форвардом клуба Сон Хын Мином случился конфликт, который едва не перерос в потасовку. Столкновения помогли избежать игроки "Тоттенхэма". Перед выходом на вторую половину матча Льорис и Сон Хын Мин помирились в подтрибунном помещении.

Главный тренер "Тоттенхэма" Моуринью одержал 200-ю победу в АПЛ, для этого ему понадобилось 326 матчей. Меньше для подобного достижения потребовалось лишь Алексу Фергюсону (322). Моуринью занимает пятое место по числу побед в АПЛ после Фергюсона (528), Арсена Венгера (476), Гарри Реднаппа (236) и Дэвида Мойеса (207).

Победа в матче позволила "Тоттенхэму" подняться на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 33 матчах. "Эвертон" идет 11-м, имея в активе 44 очка после 33 встреч. Досрочное чемпионство за семь туров до конца завоевал "Ливерпуль".