"Лилль" и "Ренн" сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу
"Лилль" на своем поле сыграл вничью с "Ренном" в матче первого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе хозяев мяч забил Жонатан Бамба (40-я минута). У гостей отличился Дамьен Да Силва (74). На 35-й минуте защитник "Ренна" Саша Буй получил прямую красную карточку, а на 43-й заработал удаление защитник "Лилля" Райнилду Мандава.
В другом матче игрового дня "Анже" на выезде обыграл "Дижон" со счетом 1:0.
Во втором туре "Лилль" 30 августа на выезде сыграет с "Реймсом", а "Ренн" днем ранее примет "Монпелье".
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