Футболист Видаль прибыл в Милан для подписания контракта с "Интером"

Чилийский футболист "Барселоны" Артуро Видаль прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с "Интером", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным СМИ, Видаль заключит с "Интером" соглашение на два года с возможностью продления на третий сезон. Зарплата 33-летнего игрока составит €6 млн в год плюс бонусы.

Видаль перешел в "Барселону" летом 2018 года из мюнхенской "Баварии", подписав контракт на три года. Всего он принял участие в 96 матчах за каталонский клуб, в которых забил 11 мячей. В составе "Барселоны" Видаль стал чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны. Ранее чилиец выступал за туринский "Ювентус", с которым четыре раза выиграл чемпионат Италии, трижды - суперкубок страны и один раз - Кубок Италии.