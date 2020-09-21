Футболист Видаль прибыл в Милан для подписания контракта с "Интером"
Чилийский футболист "Барселоны" Артуро Видаль прибыл в Милан для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с "Интером", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным СМИ, Видаль заключит с "Интером" соглашение на два года с возможностью продления на третий сезон. Зарплата 33-летнего игрока составит €6 млн в год плюс бонусы.
Видаль перешел в "Барселону" летом 2018 года из мюнхенской "Баварии", подписав контракт на три года. Всего он принял участие в 96 матчах за каталонский клуб, в которых забил 11 мячей. В составе "Барселоны" Видаль стал чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны. Ранее чилиец выступал за туринский "Ювентус", с которым четыре раза выиграл чемпионат Италии, трижды - суперкубок страны и один раз - Кубок Италии.
Старик Хоттабыч и Бакинский нефтяник. Самые яркие образы в фильмах – Рашид Бейбутов, Фахраддин Манафов, Гасан Мамедов… (ВИДЕО)
Лента новостей
Гахария: Никакой бизнес не будет иметь цены, если мы не будем соблюдать условия элементарной безопасности человека
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
SOCAR: В результате подписания «Контракта века» в Азербайджан стали поступать нефтяные доходы в большом размере
Китайская компания Universal Energy планирует участвовать в производстве "зеленой" энергии в Азербайджане
Старик Хоттабыч и Бакинский нефтяник. Самые яркие образы в фильмах – Рашид Бейбутов, Фахраддин Манафов, Гасан Мамедов… (ВИДЕО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с Днем нефтяника (ФОТО)
Азербайджанский победитель "Евровидения" отчаянно пытается спасти девушку от наркозависимости (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Если Армения игнорирует международное право, то почему мы должны его соблюдать?!
Президент Ильхам Алиев: Интерес к нефтяному потенциалу Азербайджана в мире не уменьшается, наоборот, растет
Президент Ильхам Алиев: Если армяне не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми
Президент Ильхам Алиев: Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление
Президент Ильхам Алиев - о нагорно-карабахском урегулировании: Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров и считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной
"Контракт века" - крупнейший исторический документ, который способствует дальнейшему развитию Азербайджана и увековечиванию его независимости
Президент Ильхам Алиев: Нефть для нас – не самоцель, это – средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны
Президент Ильхам Алиев: В последние годы существования Советского Союза в отношении Азербайджана была проявлена большая несправедливость