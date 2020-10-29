Армянские агрессоры ракетными ударами разрушили Олимпийский центр Барды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В результате вчерашнего обстрела армянскими вооруженными силами был разрушен спортивно-олимпийский центр города Барды, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Азербайджана, сообщает Trend Life. НОК Азербайджана решительно осуждает жестокие и бесчеловечные действия против спортивного сообщества страны, которые противоречат олимпийским ценностям, а также выражает соболезнования семьям, потерявшим близких.

28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены два 300 мм реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ. В результате, включая пять женщин, скончались 21 человек, а 70 человек, в том числе восемь детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 автотранспортных средства.

Ранее, в результате ударов баллистическими ракетами армянских ВС 4, 11 и 17 октября Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, еще 138 человек получили ранения, объектам городской гражданской инфраструктуры, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

(Автор: Вугар Иманов)