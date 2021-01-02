«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счетом 3.0 .
В составе «Тоттенхэм Хотспур» забитыми мячами отметились Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Тоби Алдервейрелд.
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