"Атлетико" в большинстве вырвал победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании

"Атлетико" на выезде обыграл "Алавес" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей отличились Маркус Льоренте (41-я минута) и Луис Суарес (90). На 84-й минуте матча защитник "Атлетико" Фелипе отправил мяч в свои ворота. Защитник "Алавеса" Виктор Лагуардия на 63-й минуте получил красную карточку.

Для Суареса этот гол стал девятым в чемпионате, он делит первое место в списке лучших бомбардиров с Яго Аспасом из "Сельты" и Херардом Морено из "Вильярреала".

"Атлетико" одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 38 очков, "Алавес" идет на 13-й строчке, имея в активе 18 очков. В следующем туре подопечные Диего Симеоне 9 января примут "Атлетик", "Алавес" днем позднее на выезде встретится с "Кадисом".