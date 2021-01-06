Индийский мотогонщик находится в коме после аварии на этапе ралли "Дакар"

Индийский мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар помещен в искусственную кому в больнице Эр-Рияда после аварии на четвертом этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщает испанское издание ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду во время прохождения четвертого этапа индиец не справился с управлением и получил травму головы. Ранее команда Hero Motosports сообщила, что состояние гонщика стабильно, однако позднее стало известно, что врачи решили поместить его в искусственную кому, чтобы обследовать спортсмена и определить степень тяжести травмы головы.

Чанчангуппе Шивашанкару 37 лет, он является первым с 2015 года гонщиком из Индии, принимающим участие в ралли "Дакар". В прошлом году после аварии на "Дакаре" скончался мотогонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш.

Ралли "Дакар" завершится 15 января.