"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка английской лиги

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в полуфинале Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 50-й минуте забил Джон Стоунз, на 83-й минуте отличился Фернандиньо.

"Манчестер Сити" проиграл всего два матча из 24 в Кубке английской лиги под руководством Пепа Гвардиолы, оба поражения клубу нанес "Манчестер Юнайтед" (в 2016 и 2020 годах). При этом хозяева поля лишь трижды одерживали победу в последних 15 встречах против "Манчестер Сити".

В финале "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом", обыгравшим ранее "Брентфорд" (2:0). Финальный матч турнира состоится 25 апреля на стадионе "Уэмбли".