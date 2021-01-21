Герои Карабахской Отечественной войны присоединяются к новому спортивному проекту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный паралимпийский комитет Азербайджана объявил о начале нового спортивного проекта Motivator Azerbaijan, который направлен на привлечение в ряды паралимпийского движения героев и ветеранов второй Карабахской Отечественной войны, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

На встрече с героями-ветеранами приняли участие генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов, вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев, создатель проекта Motivator Azerbaijan Руфат Гасанов, глава спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Азербайджана, олимпийский чемпион и чемпион мира Фарид Мансуров, вице-президент Федерации профессионального бокса Фархад Аджалов.

Выступившие подчеркнули, что во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым доблестная азербайджанская армия своим героизмом и отвагой добилась Победы в войне и восстановления территориальной целостности. Была выражена благодарность отважным сыновьям народа, почтена память шехидов, которые кровью вписали свои имена в славную летопись истории страны. Было отмечено, что государство уделяет особое внимание заботе о семьях ветеранов и шехидов в решении различных социальных проблем, восстановлению физического состояния после ранений, обеспечению их самыми современными протезами.

Главная цель проекта – привлечение героев Карабахской Отечественной войны, получивших различные физические увечья во время боевых действий, к активным занятиям спортом под руководством с тренерами, что поможет достичь новых высот уже в спортивной сфере, придаст мотивации для дальнейшей жизни, станет ярким примером для развития паралимпийского движения.

Было подчеркнуто, что в рядах НПКА на различных соревнованиях успешно выступают ветераны Карабахской войны, которые получили физические увечья в зоне боевых действий в предыдущие годы. Среди них – главный тренер сборной по пулевой стрельбе Акбер Мурадов, член сборной Эльшан Джабиев, главный тренер по стрельбе из лука Ильгар Аббасов и другие. Спортсмены НПКА завоевали большое количество наград на международной арене. Присоединение ветеранов к паралимпийскому движению даст им возможность принимать участие на различных состязаниях для дальнейшего служения Родине на международной арене.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)