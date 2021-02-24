"Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт 24 февраля 2021 03:09 (UTC+04:00)
"Челси" обыграл "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" одержал победу над мадридским "Атлетико" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мяч на 68-й минуте ударом в падении через себя забил Оливье Жиру. Сначала бригада арбитров отменила гол, так как посчитала, что Жиру находился в офсайде. Однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) судьи изменили решение и засчитали взятие ворот. Жиру стал самым возрастным футболистом "Челси", забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов, французский форвард отличился в возрасте 34 лет 146 дней.

Ответный матч из-за перебора желтых карточек пропустят полузащитники "Челси" Мэйсон Маунт и Жоржиньо.

Встреча, которая изначально должна была пройти в Мадриде, была перенесена в Бухарест. Изменение места проведения матча связано с ограничениями поездок между странами из-за коронавирусной инфекции.

"Атлетико" и "Челси" провели восьмой матч друг с другом. В предыдущих семи встречах команды трижды сыграли вничью и одержали по две победы. В прошлый раз "Атлетико" и "Челси" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда английская команда в гостях обыграла своего соперника, а домашний матч завершила вничью.

Ответный матч запланирован в Лондоне на 17 марта.

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