«Лестер» вырвал победу в матче АПЛ и вышел на второе место
«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Trend со ссылкой на «Ленту.ru».
Встреча прошла в субботу, 6 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Адама Лалланы «лисы» ответили точными ударами Келечи Ихеаначо и Даниэля Амарти.
«Лестер» имеет в активе 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал 26 очков и находится на 16-й позиции.
«Лестер» в следующем туре 14 марта на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».
Лента новостей
Мы успешно завершили все предпринятые шаги, включая прекращение оккупации Нагорного Карабаха - Эрдоган
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО)
Государственные интересы Азербайджана на азербайджано-армянской границе защищаются на самом высоком уровне - замначальника ГПС
Энергетика и туризм - наиболее продуктивные секторы для сотрудничества между Северной Македонией и Азербайджаном – министр
Президент Ильхам Алиев: Говорят, что мы освободили семь районов. Мы освободили более обширную территорию
Президент Ильхам Алиев: Во Второй Карабахской войне представители всех проживающих в Азербайджане народов проявили самоотверженность, героизм