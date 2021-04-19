Календарь "Формулы-1" с 2022 года пополнит Гран-при Майами

С 2022 года в календаре "Формулы-1" появится Гран-при Майями, контракт заключен на десять лет, сообщается на сайте чемпионата, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сейчас на территории США гонки "Формулы-1" проходят только в техасском Остине.

Протяженность трассы в Майами в районе комплекса Hard Rock Stadium составит 5,41 км, на ней будет 19 поворотов и три прямых, а также три зоны DRS. Максимальная скорость на трассе будет достигать ориентировочно 320 км/ч.

Генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали заявил, что дата проведения Гран-при Майами пока неизвестна, гонка может состояться "во второй четверти года".

Это будет первая гонка "Формулы-1" в Майами. В штате Флорида соревнования этого класса гонок не проходили с 1959 года, когда состоялось единственное Гран-при на трассе Себринг.

За всю историю чемпионата "королевские гонки" проходили в 11 разных локациях на территории США.