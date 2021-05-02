Болельщики "Милана" требуют от вратаря Доннаруммы пропустить матч с "Ювентусом"

Болельщики футбольного клуба "Милан" потребовали от Джанлуиджи Доннаруммы пропустить матч 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", если вратарь покинет миланскую команду в летнее трансферное окно. Об этом в Twitter написал журналист телеканала beIN Sports Танкреди Пальмери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации журналиста, активные болельщики "Милана" встретились с вратарем в штаб-квартире клуба и выдвинули свое требование. Предположительно голкипер покинул собрание в слезах из-за того, что руководство "Милана" пошло на уступки болельщикам.

Матч 35-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Миланом" пройдет в Турине 9 мая.

Ранее издание Metro сообщило, что Доннарумма может перейти в "Челси" на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

По данным портала Transsfermarkt, контракт вратаря с "Миланом" действует до 30 июня, его трансферная стоимость составляет €60 млн.

Доннарумме 22 года, он является воспитанником "Милана". В составе клуба он стал победителем Суперкубка Италии (2016).