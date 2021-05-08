Неймар продлит контракт с ПСЖ на четыре года
Бразильский нападающий Неймар продлит соглашение с французским футбольным клубом ПСЖ на четыре года. Об этом сообщает газета L'Equipe, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, 8 мая бразилец подпишет новый контракт с ПСЖ сроком до 30 июня 2026 года. Нынешнее соглашение Неймара действует до 30 июня 2022 года.
Неймару 29 лет, в текущем сезоне бразилец провел 27 матчей, в которых забил 15 голов. Он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.
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