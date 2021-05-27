"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы

Спорт 27 мая 2021 02:10 (UTC+04:00)
"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы

Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в польском Гданьске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили.

Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери в завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской "Севильей" (2014-2016).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Узбекистан продаст два банка
Узбекистан продаст два банка
Туркменистан и Узбекистан рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества
Туркменистан и Узбекистан рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества
Аэропорт в Узбекистане закупит мобильные радиостанции
Аэропорт в Узбекистане закупит мобильные радиостанции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы Спорт 02:10
В Пентагоне заявили, что сроки завершения вывода войск США из Афганистана не изменились США 01:51
PayPal разрешит вывод криптовалюты Финансы 01:35
Франция и Индия договорились углубить партнерство в области обороны Европа 01:17
Мексика за сутки депортировала более 900 нелегальных мигрантов Другие страны 00:56
Безос назвал дату ухода с поста главы Amazon В мире 00:39
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink США 00:15
Швейцария реализовала в Грузии 10 крупных проектов Бизнес 00:01
В Акмолинской области Казахстана будет запущена новая молочная ферма Казахстан 26 мая 23:40
29 проектов в горнодобывающей промышленности готовы к открытию по всему Ирану Экономика 26 мая 23:35
В первом квартале 2021 года Грузия импортировала гречку в основном из России Бизнес 26 мая 23:30
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 26 мая 23:20
При обрушении шахты в Гане погибли три человека Другие страны 26 мая 23:01
За сутки в мире выявили на 22 тыс. случаев заражения коронавирусом больше, чем днем ранее В мире 26 мая 22:44
Встреча президентов придаст импульс отношениям Турции и США Турция 26 мая 22:15
Байден заявил, что у спецслужб США нет достаточно данных о появлении коронавируса США 26 мая 22:01
Узбекистан продаст два банка Узбекистан 26 мая 21:44
Иран входит в число 10 стран, имеющих возможность производить вакцину от коронавируса Иран 26 мая 21:35
В Грузии вырос индекс цен производителей на промышленные товары Бизнес 26 мая 21:21
В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами, десятки человек пропали без вести Другие страны 26 мая 21:09
Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов – президент Италии Политика 26 мая 21:00
Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности – Роухани Политика 26 мая 20:58
Состоялось мероприятие, посвященное 110-летию генерал-майора Акима Аббасова (ФОТО/ВИДЕО) Общество 26 мая 20:52
Азербайджан пользуется значительным авторитетом на мировой арене - Путин Политика 26 мая 20:35
Хасан Роухани поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 26 мая 20:27
Серджо Маттарелла поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 26 мая 20:21
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 26 мая 20:12
Международная летняя школа ВГИК может пройти в Баку (ФОТО) Культура 26 мая 19:55
Своевременное начало вакцинации в Азербайджане позволило пойти на смягчение карантина – депутат Политика 26 мая 19:49
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 26 мая 19:45
В войсках Нахчыванского гарнизона проведены очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 26 мая 19:20
Император Японии поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 26 мая 19:06
Азербайджанцы оказались в Долине смерти в США (ВИДЕО) Культура 26 мая 18:55
Определены места, где в Азербайджане можно будет не носить медмаски Общество 26 мая 18:05
В Азербайджане спортивные объекты смогут посещать только лица с COVID-паспортом или сертификатом иммунитета Общество 26 мая 18:04
Россия готова помогать процессу делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией – МИД Политика 26 мая 17:59
Названы правила посещения спортивных залов в Азербайджане Общество 26 мая 17:57
ЗАО «Бакинский метрополитен» закупит металлические шкафы Тендеры 26 мая 17:55
Красный Крест обратился с просьбой к России предоставить вакцину "Спутник V" Россия 26 мая 17:54
В Азербайджане минимум 80% работников должны будут иметь COVID-паспорт или сертификат иммунитета Общество 26 мая 17:54
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать все выходные дни до 28 июня Общество 26 мая 17:52
В Азербайджане на определенных условиях открываются места поклонения Общество 26 мая 17:49
В моллах Азербайджана не будут работать детские развлекательные центры и кинотеатры Общество 26 мая 17:45
Азербайджанцы примут участие в экстремальном российском телешоу "Фактор страха" (ФОТО) Интересное 26 мая 17:36
Туркменистан и Узбекистан рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества Бизнес 26 мая 17:31
Цифровые банки станут ключевыми компонентами любой развивающейся финансовой системы – АБА Экономика 26 мая 17:31
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Общество 26 мая 17:28
Крупнейшая в Азербайджане компания по производству хлопка расширит международное сотрудничество Бизнес 26 мая 17:19
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности (ФОТО) Политика 26 мая 17:17
Турция увеличила экспорт цемента в Иран Турция 26 мая 17:16
В азербайджанской армии пройдут мероприятия по случаю Дня Республики Азербайджан 26 мая 17:14
Президент Казахстана считает непозволительным затягивание с переводом крупной ТЭЦ на газ Энергетика 26 мая 17:12
Грузия обладает значительным потенциалом для использования солнечной и ветровой энергии Энергетика 26 мая 17:11
DMCC запускает криптоцентр для поддержки криптографических и блокчейн технологий в Дубае Арабские страны 26 мая 17:07
Ветеранам Отечественной войны Азербайджана предоставлены активы в рамках программы самозанятости (ФОТО) Общество 26 мая 16:59
LOT Polish Airlines начнет выполнять прямые рейсы в Батуми Грузия 26 мая 16:55
ЕС продолжит расширять сотрудничество с Туркменистаном Бизнес 26 мая 16:54
В Азербайджане свыше 1600 врачей привлечены к сертификационным экзаменам Общество 26 мая 16:53
Проекты ЕС в Туркменистане соответствовали поставленным задачам, несмотря на пандемию – посол Бизнес 26 мая 16:48
Перенесены сроки начала эксплуатации газового интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 26 мая 16:47
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 26 мая 16:44
Словацкое правительство одобрило использование "Спутника V" Европа 26 мая 16:42
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 мая 16:37
В Казахстане предложено эксплуатировать солнечные панели в рамках «умных» городов Энергетика 26 мая 16:36
В Азербайджане могут разрешить проведение свадеб на открытом воздухе с ограниченным числом гостей - депутат Общество 26 мая 16:34
В Азербайджане выявлено 203 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 596 человек Общество 26 мая 16:34
В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта Общество 26 мая 16:33
В Казахстане разработают Концепцию по низкоуглеродному развитию страны Энергетика 26 мая 16:32
Добыча нефти в Грузии снижается в течение многих лет Энергетика 26 мая 16:31
Еврокомиссия представила стратегию по усилению борьбы с распространением дезинформации Европа 26 мая 16:27
В Аппарате Омбудсмена Азербайджана создан сектор по защите прав детей Общество 26 мая 16:20
Электропоезда Баку-Сумгайыт 28 мая будут курсировать по графику выходного дня Общество 26 мая 16:16
ГЭЦ Азербайджана провел приемный экзамен в магистратуру вузов Общество 26 мая 16:08
Компания Signify предлагает SOCAR системы освещения Энергетика 26 мая 16:06
Азербайджан и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО) Политика 26 мая 16:02
Начато строительство автодороги Барда – Агдам (ФОТО) Экономика 26 мая 16:02
Число загрузок приложения «Nar+» превысило полмиллиона! ИКТ 26 мая 16:00
Обнародована дата очередной вакцинации журналистов Азербайджана от COVID-19 Общество 26 мая 15:55
Российский успех азербайджанского драматурга: Однажды попав в эту струю, ты остаёшься в ней… Культура 26 мая 15:54
Глава МИД Турции совершит визит в Азербайджан Политика 26 мая 15:48
В Грузии увеличилась выручка от продажи золота Бизнес 26 мая 15:40
В Бакинской высшей школе нефти открыт пятый в мире центр ACCA (ФОТО) Общество 26 мая 15:38
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 26 мая 15:35
Общественный транспорт в Азербайджане будет работать 28 мая Общество 26 мая 15:31
Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию вырос Энергетика 26 мая 15:28
В преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО) Общество 26 мая 15:25
Аббас Аракчи: Переговоры по СВПД продолжатся до обеспечения интересов Ирана Ядерная программа 26 мая 15:25
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между странами-членами ОЭС (ФОТО) Бизнес 26 мая 15:21
США применит опыт Азербайджана при формировании первого батальона поддержки кибервойны США 26 мая 15:15
Консорциум «Хазар» объявил тендер в Туркменистане на приобретение механического уплотнения Тендеры 26 мая 15:02
Туркменистан инициировал разработку двух новых стратегий ООН Энергетика 26 мая 14:57
Завершились тренинги для сотрудников туробъектов, действующих в Губе (ФОТО) Бизнес 26 мая 14:45
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана закупит запорную арматуру Тендеры 26 мая 14:39
Азербайджан и Казахстан расширяют возможности мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ (ФОТО) Транспорт 26 мая 14:38
В Баку будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов Общество 26 мая 14:36
Очень вкусное pre-party фестиваля "ЖАРА" в Москве с азербайджанскими блюдами - запеченный ягненок, шах-плов, кутабы... (ФОТО) Звёздный мир 26 мая 14:30
Полковник Физули Мусаев и певица Эльнара Халилова представили композицию ко Всемирному дню охраны окружающей среды (ВИДЕО) Социум 26 мая 14:17
Аэропорт в Узбекистане закупит мобильные радиостанции Тендеры 26 мая 14:17
Азербайджан и Япония намерены до 2022 г. согласовать положения новой Конвенции об отмене двойного налогообложения Экономика 26 мая 14:15
В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли - Распоряжение Политика 26 мая 14:12
Все новости