"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы
Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в польском Гданьске, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили.
Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери в завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской "Севильей" (2014-2016).
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