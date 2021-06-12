Формат проведения Евро-2020 больше не будет использоваться в УЕФА
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что предстоящие чемпионаты Европы не будут организовываться в таком же формате, как Евро-2020. Его слова передает сайт Джанлуки Ди Марцио, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, формула проведения континентального первенства сразу в нескольких странах в ближайшее время не повторится.
«Мы рады старту Евро-2020, это послание надежды, свет в конце тоннеля. Футбол приносит надежду людям, это важно для нас.
Что касается вопроса организации чемпионата Европы в разных государствах, то я выступаю против этой идеи», - заявил Чеферин.
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