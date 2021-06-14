Сборная Словакии обыграла команду Польши в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи в ворота сборной Польши забили Войцех Щенсный (18-я минута, автогол) и Милан Шкриньяр (69). В составе польской команды отличился Кароль Линетты (46), которому ассистировал защитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус. Его одноклубник Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален за две желтые карточки.

Впервые в матче чемпионата Европы автогол забил вратарь. Удаление Крыховяка стало первым на текущем турнире.