Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили со счетом 1:1 в матче группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе аргентинской команды мяч в ворота соперника прямым ударом со штрафного отправил Лионель Месси (33-я минута). У чилийцев отличился Эдуардо Варгас (57), успешно сыграв на добивании после не реализованного Артуро Видалем пенальти.

Этот матч стал первым в группе A, в которой также выступают сборные Боливии, Парагвая и Уругвая. Также в ночь на вторник парагвайцы встретятся с боливийцами. В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.