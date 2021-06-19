Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки по футболу
Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Уругвая в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес.
В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с чилийцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Уругвайцы провели первый матч на турнире.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
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