Сборная Испании со счетом 5:3 победила команду Хорватии в матче 1/8 финала Евро

Футболисты сборной Испании в дополнительное время победили команду Хорватии со счетом 5:3 в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Копенгагене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. В составе сборной Испании голы забили Пабло Сарабия (38-я минута), Сесар Аспиликуэта (57) и Ферран Торрес (77). В ворота Унаи Симона мячи отправили Педри (20, автогол), Мирослав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). В дополнительное время отличились Альваро Мората (100) и Микель Оярсабаль (103). Матч стал самым результативным на текущем турнире.

Автогол Педри стал девятым на этом чемпионате. До Евро-2020 рекордным по числу мячей в свои ворота являлся турнир 2016 года, на котором было забито три автогола. За все предыдущие чемпионаты Европы в сумме футболисты отправили в свои ворота девять мячей. Французский футболист Мишель Платини на турнире 1984 года забил столько же голов, он является лучшим бомбардиром отдельно взятого европейского первенства.