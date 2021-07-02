Норвежец Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Спорт 2 июля 2021 00:09 (UTC+04:00)
Норвежец Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Норвежец преодолел дистанцию за 46,70 секунды.

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