Кто представит Азербайджан на летних Паралимпийских играх в Токио – список
БАКУ /Trend Life/ - 24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. Это соревнование станет для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету, сообщает Trend Life.
До сих пор азербайджанские спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.
На соревнованиях в Токио 36 азербайджанских спортсменов (24 мужчины и 12 женщин) выступят в шести спортивных видах.
В состав команды Азербайджана на XVI Паралимпийских играх вошли:
Атлетика
9 мужчин/ 3 женщины / в целом 12 спортсменов
1. Самир Набиев (толкание ядра);
2. Эльвин Астанов (толкание ядра);
3. Олохан Мусаев (толкание ядра, метание диска);
4. Саид Наджафзаде (прыжки в длину);
5. Камиль Алиев (прыжки в длину);
6. Орхан Асланов (прыжки в длину);
7. Елена Чебану (бег на 100 метров);
8. Эльмир Джабраилов (бег на 100 метров, на 400 метров);
9. Юлия Яновская (бег на 100 метров, на 400 метров);
10. Ламия Велиева (бег на 100 метров, на 400 метров);
11. Гамид Гейдарли (метание копья);
12. Орхан Гасымов (метание копья).
Дзюдо
6 мужчин / 5 женщин / в целом 11 спортсменов
1. Шаханя Гаджиева (-48 кг);
2. Бести Сафарова (-52кг);
3. Севда Велиева (-57 кг);
4. Ханым Гусейнова (-63 кг);
5. Дурсадаф Керимова (+70 кг);
6. Вугар Ширинли (-60 кг);
7. Намиг Абаслы (-66 кг);
8. Рамиль Гасымов (-73 кг);
9. Гусейн Рагимли (-81 кг);
10. Кянан Абдуллаханлы (-100 кг);
11. Ильхам Закиев (+100 кг).
Тхэквондо
2 мужчин / 2 женщины / в целом 4 спортсмена
1. Ройала Фаталиева (-49 кг);
2. Айнур Мамедова (+58 кг);
3. Имамеддин Халилов (-61 кг);
4. Абульфаз Абузарли (-75 кг).
Плавание
2 мужчин / 1 женщина / в целом 3 спортсмена
1. Раман Салех (50 метров свободный стиль, 100 метров свободный стиль, 100 метров баттерфляй, 100 метров на спине);
2. Вели Исрафилов (100 метров баттерфляй, 100 метров брасс);
3. Дана Шандыбина (100 метров брасс).
Пауэрлифтинг
4 мужнины/ 0 женщин / в целом 4 спортсмена
1. Пярвин Мамедов (-49 кг);
2. Нурлан Бабаджанов (-97 кг);
3. Эльшан Гусейнов (-107 кг);
4. Шамо Асланов (+107 кг).
Пулевая стрельба
1 мужчина / 1 женщина / в целом 2 спортсмена
1. Елена Таранова (10 метров, 25 метров, 50 метров);
2. Камран Зейналов (10 метров, 50метров).
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)