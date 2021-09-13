Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии

Пилота Red Bull Макса Ферстаппена признали виновным в аварии с гонщиком Mercedes Льюсом Хэмолтоном на Гран-при Италии Об этом сообщается на сайте «Формулы-1», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Нидерландский спортсмен будет наказан потерей трех мест на старте следующего этапа чемпионата — Гран-при России в Сочи. Столкновение пилота с британским соперником произошло на 26-м круге соревнований в Монце.

Инцидент случился в результате борьбы за позицию. После контакта между колесами болидов машина Ферстаппена оказалась на автомобиле Хэмолтона. В итоге обоим гонщикам пришлось прекратить заезд.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов «Формулы-1» с 226,5 балла. Хэмилтон — его ближайший преследователь, он имеет в активе 221,5 очка.