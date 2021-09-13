Ферстаппена наказали за аварию с Хэмилтоном на Гран-при Италии
Пилота Red Bull Макса Ферстаппена признали виновным в аварии с гонщиком Mercedes Льюсом Хэмолтоном на Гран-при Италии Об этом сообщается на сайте «Формулы-1», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Нидерландский спортсмен будет наказан потерей трех мест на старте следующего этапа чемпионата — Гран-при России в Сочи. Столкновение пилота с британским соперником произошло на 26-м круге соревнований в Монце.
Инцидент случился в результате борьбы за позицию. После контакта между колесами болидов машина Ферстаппена оказалась на автомобиле Хэмолтона. В итоге обоим гонщикам пришлось прекратить заезд.
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов «Формулы-1» с 226,5 балла. Хэмилтон — его ближайший преследователь, он имеет в активе 221,5 очка.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Турция ведет переговоры о проведении 3-го этапа клинических испытаний отечественной вакцины в Азербайджане
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат