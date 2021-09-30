"Барселона" крупно проиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов

Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 3:0 нанесли поражение испанской "Барселоне" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В составе "Бенфики", по пути в основную стадию турнира победившей московский "Спартак" и нидерландский ПСВ, голы провели Дарвин Нуньес (3-я и 79-я, с пенальти, минуты) и Рафаэл Силва (69).

На 87-й минуте в составе "Барселоны" был удален Эрик Гарсия, получивший вторую желтую карточку.

Для "Барселоны" это второе поражение подряд со счетом 0:3. Ранее испанская команда уступила мюнхенской "Баварии".

В другом матче в рамках второго тура в группе Е "Бавария" на своем поле со счетом 5:0 победила киевское "Динамо". Дважды в составе немецкого клуба отличился Роберт Левандовски – на 12-й (с пенальти) и 27-й минутах, по разу – Серж Гнабри (68), Лерой Зане (74), Эрик Шупо-Мотинг (87).

Первое место в группе в настоящий момент занимает "Бавария" (6 очков), далее идут "Бенфика" (4), "Динамо" (1) и "Барселона" (0).