«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в матче восьмого тура чемпионата Испании одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Счет в матче открыл полузащитник Томас Лемар, а бывший нападающий каталонского клуба Луис Суарес удвоил преимущество.

После семи сыгранных матчей «Барселона занимает девятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 12 очков. «Атлетико» располагается на втором месте, набрав 17 баллов.

24 октября в матче чемпионата Испании «Атлетико примет «Реал Сосьедад». 18 октября команда Диего Симеоне встретится с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Барселона» 24 октября сыграет с мадридским «Реалом», а 20 октября примет киевское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.