Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

На втором месте финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, отставший на 1.333 секунды. Третьим гонку закончил сокомандник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес (+42.223).

Россиянин Никита Мазепин, представляющий команду Haas, финишировал 17-м.

По ходу гонки с дистанции сошли Эстебан Окон, Фернандо Алонсо (оба - Alpine) и Пьер Гасли (Alpha Tauri).

Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачете (287,5 очков), Хэмилтон - второй (274,5), третье место у финна Валттери Боттаса (Mercedes, 183).