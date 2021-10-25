Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при США - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
На втором месте финишировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, отставший на 1.333 секунды. Третьим гонку закончил сокомандник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес (+42.223).
Россиянин Никита Мазепин, представляющий команду Haas, финишировал 17-м.
По ходу гонки с дистанции сошли Эстебан Окон, Фернандо Алонсо (оба - Alpine) и Пьер Гасли (Alpha Tauri).
Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачете (287,5 очков), Хэмилтон - второй (274,5), третье место у финна Валттери Боттаса (Mercedes, 183).
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