Президент Всемирной федерации шотокан Яшар Баширов: Весь мир в каратэ!

БАКУ /Trend Life/ - Президент Национальной федерации каратэ Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель физической культуры и спорта, заслуженный мастер спорта, член Национального олимпийского комитета, обладатель 7 дана черного пояса Яшар Баширов был единогласно избран президентом Всемирной федерации шотокан (World Shotokan Federation – WSF) на собрании организации перед 11-м чемпионатом мира по шотокану в Стамбуле (Турция).

От имени АМИ Trend, поздравив Яшара Баширова со знаменательным событием, по телефону из Турции мастер каратэ поделился дальнейшими планами по развитию и популяризации этого вида спорта в мире.

"Большое спасибо, поступает очень много поздравлений от руководителей спортивных организаций и из многих стран. Приложу все усилия для дальнейшего развития шотокан в стране и мире. Но прежде всего хотелось бы поздравить всех с первой годовщиной Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, когда во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия восстановила территориальную целостность, золотыми буквами вписав свои имена в славную историю страны. Среди бойцов было немало спортсменов, которые героически сражались во имя освобождения страны от агрессоров. Преклоняем наши головы перед шехидами", - начал интервью Яшар Баширов.

Отметим, что ранее Баширов был вице-президентом и членом Исполкома WSF, а также является членом Технического комитета Всемирной федерации каратэ (WKF) и Совета Европейской федерации карате (EKF). За 43-летнюю деятельность Яшар Баширов добился больших успехов как спортсмен и тренер, воспитал плеяду талантливых спортсменов, чемпионов мира и международных соревнований, призеров Олимпийских игр в Токио.

"27 лет я возглавляю Национальную федерацию каратэ Азербайджана, которая с 1997 года является членом Всемирной федерации каратэ (WKF), объединяющей около 200 стран и с 1998 года возглавляемой Антонио Эспинос. Стоит отметить, что WKF с 16 по 21 ноября 2021 проведет в Дубае (ОАЭ) очередной 25-й Чемпионат мира по каратэ, уже зарегистрированы участники из 117 стран. Он станет первым чемпионатом мира после Олимпийских игр в Токио, где каратэ было представлено в программе Игр в первый раз. В Токио серебряными призерами стали Рафаэль Агаев и Ирина Зарецкая. Конечно, мы ждали золото, но и этот результат можно считать очень успешным, так как только представители нашей страны приняли участие в двух финалах. Работа продолжается, будут и новые успехи", - отметил Яшар Баширов.

Всемирная федерация шотокан была создана в 2009 году, ныне в нее входят 75 стран.

"Год назад президентом WSF был избран руководитель Федерации каратэ Турции Эсат Делихасан, который также был членом исполкома WKF. Еще тогда Антонио Эспинос предложил мне возглавить Всемирную федерацию шотокан, но я отказался, так как эта организация была создана в Турции. Я посчитал, что для развития будет лучше, если президентом станет Эсат Делихасан. Но, к большому сожалению, три месяца назад он скончался. И вчера перед открытием чемпионата мира в Стамбуле прошел конгресс WSF, где единогласным решением меня избрали президентом этой организации. У меня огромный опыт работы, влияние в мире каратэ, я сделаю все для дальнейшей успешной деятельности. Хотелось бы отметить, несмотря на то, что мы небольшая страна, наше каратэ одно из лучших в мире. Наш Рафаэль Агаев является самым титулованным каратистом в истории спорта, первым и единственным в мире пятикратным чемпионом мира, а также единственным каратистом, которому на одном чемпионате мира удалось завоевать две золотые медали. И наша Ирина Зарецкая является лучшей. Думаю, эти факторы стали определяющими, чтобы выбрали меня президентом WSF для дальнейшего развития каратэ в мире. Буду стремиться, чтобы оправдать доверие избирателей, постараюсь, чтобы число стран, входящих в WSF, выросло из 75 до более ста. Планов очень много, которым, к сожалению, пока мешает пандемия. В частности, необходимо больше проводить соревнования среди детей, молодежи и взрослых, Гран-при в различных странах, на всех континентах. В ближайших планах провести четыре-пять Гран-при, а финальный - в Баку. Естественно, будут солидные денежные призы для стимуляции спортсменов. Также необходимо создать четкий календарный план на 2022-2023 год с привлечением заинтересованных сторон для спонсорской поддержки. Естественно, все соревнования по шотокан будут проходить под эгидой Всемирной федерации каратэ. Мы также будем стремиться объединить в рамках Всемирной федерации шотокан все направления этого вида спорта, федерации и организации", - сказал президент WSF.

По его словам, избрание на такую должность также повлияет на развитие шотокан в стране, Азербайджан станет одним из основных центров развития этого вида спорта.

"Благодаря заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна известна в мире как спортивная держава, где проводится множество важных международных соревнований, наши спортсмены добиваются успехов на международной арене. Шотокан сыздавна развит в Азербайджане, многие с него и начинали – я, такие мастера, как Ульви Гулиев, Физули Мусаев, Огтай Мамедов, Ахмед Гатамов и другие. Нашим учителем был Мирали Сейидов. Неоднократно в Азербайджан приглашали известных мастеров, среди которых был легендарный сэнсэй Хирокадзу Канадзава, глава Международной федерации карате шотокан, единственный обладатель 10 дана. Необходимо продолжать развивать стилевые направления каратэ. Предстоит еще многое сделать, чтобы каратэ стал более зрелищным и популярным, входил в Олимпийские игры. В Дубае, где пройдет чемпионат мира по каратэ, также предстоит встреча с Антонио Эспинос и конгресс WKF для дальнейшего развития каратэ в мире", - отметил мастер каратэ.

Яшар Баширов также планирует впервые отправиться на родину зарождения шотокан. Как известно, шотокан - стиль японского каратэ-до, имеющий корни с острова Окинава. Разработан выдающимся популяризатором и преподавателем каратэ Гитином Фунакоси (1868-1957) и получившим дальнейшее развитие благодаря его сыну Ёситаке Фунакоси. Направление получило название "сётокан" от литературного псевдонима Фунакоси - сёто. Хотя некоторые считают, что название стиля переводится как "дом сосны и волны". На эмблеме стиля изображен тигр. Шотокан - самый академичный из классических японских стилей, фактически является "азбукой" каратэ-до. В русском произношении многие называют шотокан как сётокан, а более точное звучание на японском языке - щиотокан.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)