Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Мексиканец Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Калеба Планта нокаутом в 11-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксерской федерации (IBF).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Устойчивая бизнес-среда Азербайджана вызывает у европейских бизнесменов интерес - Дэвид Меркель (Эксклюзив)
В Париже прошел концерт Исфара Сарабского в честь Победы Азербайджана в Отечественной войне (ВИДЕО, ФОТО)
Состоялось заседание по итогам работы Госкомиссии Азербайджана по ликвидации последствий армянской агрессии (ФОТО)
Проведен тренинг для участников VII общереспубликанского соревнования знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
ЕС может оказать помощь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий – экс-президент Латвии
Без поддержки Азербайджана Грузия столкнулась бы с трудностями в сфере газоснабжения – бывший вице-премьер
Азербайджан смог своевременно обеспечить необходимый инструментарий для борьбы с пандемией COVID-19 - Геннадий Бурбулис
Мир должен задуматься о том, как цифровые технологии могут решить проблему климатических изменений – бывший вице-премьер Румынии
Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым