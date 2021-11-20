«ПСЖ» одержал победу над «Нантом» благодаря первому голу Месси в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» в матче 14 тура чемпионата Франции одержал победу над «Нантом» со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче отрыл форвард парижан Киллиан Мбаппе. Француз отличился уже на второй минуте встречи. На 65-й минуте голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас получил прямую красную карточку. На 76-й минуте нападающий «Нанта» Рандаль Коло-Муани сравнял счет, но через несколько минут его партнер Деннис Аппиа переправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой первый мяч в чемпионате Франции.

Встреча проходила на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.