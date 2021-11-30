В Баку определился победитель футбольного турнира с участием героев Отечественной войны, представителей культуры и СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На мини-футбольном поле Бакинского олимпийского стадиона прошел трехдневный футбольный турнир, организованный в рамках спортивного фестиваля İlhamlı qələbələr в честь первой годовщины Победы в Отечественной войне, сообщает Trend Life. Турнир был организован Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и BrendSport.

В составе команд были представители СМИ, культуры и известные спортсмены (не футболисты), а также герои 44-дневной Отечественной войны. Игры проходили по олимпийской системе.

На открытии турнира минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Ведущая Фидан Орудж Алиева рассказала о турнире и пожелала всем успехов. Выступившие представитель АФФА Джахангир Гасанзаде, председатель оргкомитета фестиваля İlhamlı Qələbələr, заслуженный тренер, арбитр международного уровня, обладатель "золотого свистка" Лондонских Олимпийских игр Хиджран Шарифов, автор идеи и руководитель проекта Бахруз Самедов отметили роль государства в развитии спорта в стране, достижении высоких результатов на международном уровне, необходимости развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни. Было рассказано о доблести наших воинов во имя свободы и независимости страны, которые разгромили армянских агрессоров и восстановили территориальную целостность.

Затем состоялся товарищеский матч между командами участников Отечественной войны и представителями культуры, который завершился боевой ничьей 7:7. По итогам трехдневного турнира в матче за третье место команда представителей культуры со счетом 7:3 победила объединенную команду телеканалов AzTV и İdman Azərbaycan. В финале в упорной борьбе объединенная команда издательства "Azərbaycan" и BrendSport со счетом 2:1 вырвала победу у команды Федерации борьбы Азербайджана, в составе которой были чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы Тогрул Аскеров, Гаджи Алиев и другие. Согласно регламенту, так как команда борцов принимала участие в турнире символически, то второе место было присуждено деятелям культуры, а третье - AzTV и İdman Azərbaycan.

Победители и призеры были отмечены кубком, медалями, дипломами и ценными призами.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)