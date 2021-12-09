Суарес может восстановиться к мадридскому дерби
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал серьезной травмы в матче шестого тура Лиги чемпионов с «Порту» (3:1), сообщает Twitter мадридского клуба, передает Trend со ссылкой на Матч.
Уругваец покинул поле в самом начале встречи и пропустил тренировку в четверг.
Однако обследование не выявило разрыв мышцы, и игрок может восстановиться к воскресному матчу с «Реалом».
— Ход реабилитации определит его доступность для дерби в следующее воскресенье, — говорится в сообщении «Атлетико».
В текущем сезоне 34-летний Суарес провел 21 матч за свой клуб, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 13 декабря и начнется в 00:00.
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