Суарес может восстановиться к мадридскому дерби

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал серьезной травмы в матче шестого тура Лиги чемпионов с «Порту» (3:1), сообщает Twitter мадридского клуба, передает Trend со ссылкой на Матч.

Уругваец покинул поле в самом начале встречи и пропустил тренировку в четверг.

Однако обследование не выявило разрыв мышцы, и игрок может восстановиться к воскресному матчу с «Реалом».

— Ход реабилитации определит его доступность для дерби в следующее воскресенье, — говорится в сообщении «Атлетико».

В текущем сезоне 34-летний Суарес провел 21 матч за свой клуб, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 13 декабря и начнется в 00:00.