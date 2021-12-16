Сборный Италии, Англии и Германии сыграют в одной группе Лиги наций УЕФА

Действующий чемпион Европы сборная Италии встретится с командами Англии, Германии и Венгрии на групповом этапе Лиги наций УЕФА-2022/23, передает Trend со ссылкой на Матч.

Жеребьевка этой стадии турнира состоялась в четверг в Ньоне. Итальянцы, англичане, немцы и венгры сыграют в третьей группе дивизиона A.

В первую группу попали сборные Франции, Дании, Хорватии и Австрии, во вторую - Испании, Португалии, Швейцарии и Чехии, в четвертую - Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса.

Остальные результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Дивизион B - группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина; группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия; группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина; группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

Дивизион C - группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция; группа 2: Косово, Греция, Северная Ирландия, победитель пары Кипр/Эстония; группа 3: Азербайджан, Белоруссия, Словакия, победитель пары Казахстан/Молдавия; группа 4: Грузия, Гибралтар, Северная Македония, Болгария.

Дивизион D - группа 1: Лихтенштейн, проигравший в паре Казахстан/Молдавия, Андорра, Латвия; группа 2: Мальта, Сан-Марино, проигравший в паре Кипр/Эстония.

Матчи группового этапа состоятся в июне и сентябре 2022 года. Победители групп дивизионов B, C и D поднимутся лигой выше, команды, занявшие четвертые места в дивизионах A, B и С — опустятся лигой ниже.

В финале Лиги наций сыграют четыре победителя групп дивизиона А. Полуфиналы пройдут 14 и 15 июня 2023 года, финал и матч за третье место - 18 июня.