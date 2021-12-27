Мбаппе назван Globe Soccer лучшим игроком года

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшему футболисту 2021 года на церемонии Globe Soccer, прошедшей в Дубае, передает Trend со ссылкой на Матч.

По итогам голосования на приз «Золотой мяч» француз ранее был седьмым, а награду получил его напарник по «ПСЖ» Лионель Месси.

На той же церемонии Globe Soccer лучшим бомбардиром 2021 года ранее был назван Роберт Левандовский.