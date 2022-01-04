Вратарь ПСЖ Доннарумма заразился коронавирусом

Вратарь сборной Италии и французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что голкипер помещен на самоизоляцию. Тесты на коронавирус испанского футболиста команды Хуана Берната дали отрицательные результаты, в среду он возобновит тренировки.

В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах. Он перешел в команду летом из итальянского "Милана".

Доннарумма летом 2021 года стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. По итогам турнира он был признан лучшим игроком. Итальянец выходил в стартовом составе во всех матчах европейского первенства. В ноябре Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football ("Франс футбол").

ПСЖ после 19 туров набрал 46 очков и занимает первое место в чемпионате Франции.