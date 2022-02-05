"Манчестер Юнайтед" не сумел выйти в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проиграл "Мидлсбро" в серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра проходила в Манчестере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время встречи и два дополнительных тайма по 15 минут завершились со счетом 1:1. В составе "Манчестер Юнайтед" гол забил Джейдон Санчо (25-я минута), у "Мидлсбро" отличился Мэтт Крукс (64). На 20-й минуте нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не забил пенальти.

Перед началом матча представители "Манчестер Юнайтед" почтили память игроков и тренеров команды, погибших в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года. Главный тренер Ральф Рангник возложил венок на стадионе в память о жертвах трагедии, футболисты "Манчестер Юнайтед играли с траурными повязками на рукаве.

В заявку "Манчестер Юнайтед" на матч не попал нападающий Мейсон Гринвуд, арестованный 30 января по подозрению в изнасиловании и побоях.