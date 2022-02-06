"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" дома со счетом 4:2 обыграла мадридский "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Жорди Альба (10-я минута), Гави (21), Рональд Араухо (43) и Дани Алвес (49). У "Атлетико" отличились Янник Феррейра Карраско (8) и Луис Суарес (58). Алвес забил первый гол после возвращения в "Барселону", за которую защитник играл с 2008 по 2016 год и стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.

На 69-й минуте Алвес получил красную карточку после того, как главный арбитр встречи воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR).