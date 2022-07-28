В Баку определен победитель по дворовому футболу "11 Tuş" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Бакинском олимпийском стадионе определился победитель по дворовому футболу "11 Tuş", организованного при поддержке AFFA и Red Bull, сообщает Trend Life.

Концепт игры “11 Tuş”, которая была популярна в 2000-х годах, также сохранила свои изюминку и игралась по старым правилам. Только в этот раз за правилами следили судьи – те, кто когда то назывались "королями улиц" в этой игре.

Одним из интересных событий мероприятия стало то, что популярный атлет по фристайлу Арнауд Sean Гарниер сыграл с бывшыми членами национальной сборной Рауфом Алиевым, Вугаром Надировым, Афраном Исмайловам и грузинским футболистом Нугзаром Квиртия.

В соревновании приняли участие 2000 человек и состоялось более 500 игр. Победителем стал Кянан Мехтибаев, который отметил, что в детстве с большим энтузизамом он играл "11 Tuş" с друзьями и очень рад этой победе. Другие участники мероприятия также отметили, что провели хорошо время со своими друзьями, повеселились, вспомнили былые времена.