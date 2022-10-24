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Мбаппе получит по контракту с «ПСЖ» рекордные €630 млн

Спорт Материалы 24 октября 2022 05:03 (UTC +04:00)
Мбаппе получит по контракту с «ПСЖ» рекордные €630 млн

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории благодаря продленному контракту с «Пари Сен-Жермен», пишет французское издание Le Parisien, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его информации, столичный клуб, заключивший весной с форвардом соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон, по условиям этой сделки заплатит своему звездному игроку в общей сложности €630 млн.

Рекорд по этому показателю принадлежит аргентинцу Лионелю Месси, который в 2017 году подписал с «Барселоной» договор на €555 млн.

СМИ сообщали, что Мбаппе недоволен своим решением продлить контракт с «ПСЖ» и хочет покинуть французский клуб уже в январе.

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