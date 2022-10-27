Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

Испанский футбольный клуб "Атлетико" сыграл вничью с немецким "Байером" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА и вместе с соперником лишился шансов на выход в плей-офф, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи – 2:2, отличительной ее особенностью стал пенальти, назначенный после финального свистка.

На исходе компенсированного ко второму тайму времени "Атлетико" получил право на угловой. Мадридцам для сохранения шансов на плей-офф необходима была только победа, поэтому на этот стандарт прибежал даже вратарь хозяев Ян Облак.

Нанести точный удар при подаче с углового футболисты "Атлетико" не смогли, и французский арбитр Клеман Тюрпен дал финальный свисток игре. Однако через несколько секунд помощник, отвечающий за систему VAR, проинформировал главного судью о нарушении правил со стороны "Байера" в его штрафной площади. К тому моменту футболисты и тренера уже направлялись в сторону подтрибунного помещения, но игру пришлось возобновить: рефери назначил пенальти.

Удар с 11-метровой отметки исполнял нападающий "Атлетико" Янник Карраско (шла уже девятая добавленная минута при добавленных пяти). К успеху этот стандарт не привел: удар отразил голкипер "Байера" Лукас Градецки. Игроки "Атлетико" дважды пытались добить мяч после отскоков, но неудачно. После этого Тюрпен дал окончательный финальный свисток.