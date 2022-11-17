Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов

Спорт Материалы 17 ноября 2022 06:57 (UTC +04:00)
Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов

Читайте Trend в

Турция подала заявку в УЕФА на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении УЕФА отмечается, что страны, которые желают провести чемпионаты 2028 и 2032 годов, подали предварительные заявки.

Турция подала заявку на чемпионаты 2028 и 2032 годов; Футбольные федерации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили свою кандидатуру на 2028 год, а Италия - на 2032 год.

Датой последней подачи файла заявки установлена ​12 апреля 2023 года. Ожидается, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут объявлены осенью следующего года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости